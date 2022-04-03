03.04.2022
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Политика
Сегодня день рождения депутата и аудитора
Сегодня, 3 апреля исполнилось 56 лет Сергею Александровичу НИКОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Багира».
В этот же день отмечает свой день рождения Елена Валерьевна ПИЩУЛИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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