03.04.2022
00:33
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Политика

Сегодня день рождения депутата и аудитора

Сегодня, 3 апреля исполнилось 56 лет Сергею Александровичу НИКОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Багира».

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Валерьевна ПИЩУЛИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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