23.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения депутата и артиста
Сегодня, 23 сентября исполнился 51 год Андрею Михайловичу НАХОДКИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по селу и агарной политике.
В этот же день исполнилось 46 лет Иннокентию Егоровичу ЛУКОВЦЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), артисту театра и кино.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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