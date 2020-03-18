Сегодня день рождения депутата, художника и руководителей

Сегодня, 19 марта исполнилось 60 лет Андрею Николаевичу ДОРОГАНЮ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Нерюнгрипромстрой».

В этот же день исполнилось 58 лет Дьулустану Афанасьевичу БОЙТУНОВУ, известному художнику, живописцу, доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня исполнилось 72 года Станиславу Максимовичу АФАНАСЕНКО, художественному руководителю АУ РС (Я) «Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», заслуженному деятелю искусств Республики саха (Якутия).

20 марта исполнилось 46 лет Бэргэну Васильевичу ПАРНИКОВУ, директору ГКУ РС (Я) «Национальный центр аудиовизуального наследия народов РС (Я)».