Сегодня день рождения депутата, хомусиста и кик-боксера

Сегодня, 15 октября исполнилось 50 лет Петру Петровичу ЮМШАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), тренеру спортивной сборной команды России по вольной борьбе федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Министерства спорта Российской Федерации.

В этот же день исполнилось 27 лет Айсену АММОСОВУ, хомусисту- виртуозу.

Сегодня исполнилось 38 лет Дмитрию УШКАНОВУ, известному кик-боксеру, трехкратному чемпиону мира среди профессионалов, обладателю трех поясов мира, обладателю Суперкубка мира по тайскому боксу, чемпиону Канады и Соединенных штатов Америки по тайскому боксу.