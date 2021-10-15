Сегодня день рождения депутата, хомусиста, чемпиона и мелодиста

Сегодня, 15 октября исполнился 51 год Петру Петровичу ЮМШАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), организатору спорта. В этот же день исполнилось 28 лет Айсену АММОСОВУ, хомусисту-виртуозу. Сегодня исполнилось 39 лет Дмитрию Дмитриевичу УШКАНОВУ, трехкратному чемпиону мира по тайскому боксу среди профессионалов, обладателю трех поясов мира, обладателю Суперкубка мира по тайскому боксу, чемпиону Канады и Соединенных штатов Америки по тайскому боксу. 15 октября исполнилось 63 года Александру Петровичу МЕРКУЛОВУ, баянисту, мелодисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх