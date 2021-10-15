15.10.2021
00:13
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Общество
Сегодня день рождения депутата, хомусиста, чемпиона и мелодиста
Сегодня, 15 октября исполнился 51 год Петру Петровичу ЮМШАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), организатору спорта.
В этот же день исполнилось 28 лет Айсену АММОСОВУ, хомусисту-виртуозу.
Сегодня исполнилось 39 лет Дмитрию Дмитриевичу УШКАНОВУ, трехкратному чемпиону мира по тайскому боксу среди профессионалов, обладателю трех поясов мира, обладателю Суперкубка мира по тайскому боксу, чемпиону Канады и Соединенных штатов Америки по тайскому боксу.
15 октября исполнилось 63 года Александру Петровичу МЕРКУЛОВУ, баянисту, мелодисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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