Сегодня день рождения депутата, главы улуса, руководителя, мелодиста и аниматора

Сегодня, 17 февраля исполнилось 48 лет Владимиру Николаевичу БОГДАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), инженеру по диагностике авиационной техники 1 категории участка эксплуатации средств сбора и обработки полетной информации инженерно-авиационной службы АО «Авиакомпания АЛРОСА».

В этот же день исполнилось 53 года Евгению Михайловичу СЛЕПЦОВУ, главе Среднеколымского улуса.

Сегодня отмечает свой день рождения Марина Юрьевна ПУПЕЛЕНЕ, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутский специализированный стоматологический центр».

17 февраля исполнилось 66 лет Степану Ивановичу ВАСИЛЬЕВУ, баянисту, автору более 30 песен, ответственному секретарю Союза авторов-песенников Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику культуры РМ (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Александр Степанович МАКСИМОВ – Сааска Уол, аниматор, артист Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Марфа Васильевна ПУГАЧЕВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия), ветеран культуры Мегино-кангаласского улуса.

17 февраля отмечает свой день рождения Олеся ВОЙТОВИЧ, известный журналист и блогер.