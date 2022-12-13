Сегодня день рождения депутата, главы улуса, политика, общественника и журналиста

Сегодня, 13 декабря исполнилось 69 лет Юрию Петровичу БАИШЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 41 год Алексею Ивановичу ЛАПТЕВУ, сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия), региональному лидеру федеральной политической партии «Родина».

Сегодня исполнилось 60 лет Юрию Иннокентьевичу СЛЕПЦОВУ, главе Намского улуса.

13 декабря исполнилось 55 лет Вячеславу ШАДРИНУ, научному сотруднику отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, первому вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС (Я).

В этот же день отмечет свой день рождения Зоя ИГНАТЬЕВА, известный журналист.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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