23.02.2022
00:40
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Общество
Сегодня день рождения депутата, главы улуса и художницы
Сегодня, 23 февраля исполнилось 58 лет Анатолию Андреевичу КЫРДЖАГАСОВУ, заместителю председателя Якутской городской Думы, лидеру регионального отделения всероссийской политической партии «Гражданская платформа», генеральному директору АО «Водоканал».
В этот же день исполнился 61 год Сергею Николаевичу ВИНОКУРОВУ, главе Вилюйского улуса.
Сегодня отмечает свой день рождения Марианна Михайловна ЛУКИНА, известный живописец, заслуженны деятель искусств Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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