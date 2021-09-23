Сегодня день рождения депутата, главы округа, артиста, поэтессы, краеведа и экс-министра

Сегодня, 23 сентября исполнилось 50 лет Андрею Михайловичу НАХОДКИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по селу и аграрной политике.

В этот же день исполнилось 50 лет Валентину Тимофеевичу ЭВЕРСТОВУ, главе Октябрьского округа города Якутска.

Сегодня исполнилось 45 лет Иннокентию Егоровичу ЛУКОВЦЕВУ, артисту театра и кино, актеру Саха театра, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

23 сентября отмечает свой день рождения Ольга Николаевна КОРЯКИНА — УМСУУРА, якутская поэтесса.

В этот же день исполнилось 80 лет Савелию Николаевичу ТИМОФЕЕВУ – ЫЛЛЫК, уроженцу Кобяйского улуса, краеведу, отличнику культуры СССР и РС (Я), режиссеру народного театра, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 76 лет Валерию Сергеевичу ФЕДОРОВУ, бывшему министру внутренних дел Якутии, генерал-лейтенанту.