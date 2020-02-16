Сегодня день рождения депутата, главы, артиста и журналиста

Сегодня, 17 февраля исполнилось 46 лет Владимиру Николаевичу БОГДАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), инженеру по диагностике авиационной техники 1 категории участка эксплуатации средств сбора и обработки полетной информации инженерно-авиационной службы АО «Авиакомпания АЛРОСА». В этот же день исполнился 51 год Евгению Михайловичу СЛЕПЦОВУ, главе администрации Среднеколымского улуса. Сегодня исполнилось 37 лет Александру МАКСИМОВУ – Сааска Уола, известному ведущему, аниматору. 17 февраля отмечает свой день рождения Олеся ВОЙТОВИЧ, известный журналист и блогер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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