17.02.2020
01:59
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Общество
Сегодня день рождения депутата, главы, артиста и журналиста
Сегодня, 17 февраля исполнилось 46 лет Владимиру Николаевичу БОГДАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), инженеру по диагностике авиационной техники 1 категории участка эксплуатации средств сбора и обработки полетной информации инженерно-авиационной службы АО «Авиакомпания АЛРОСА».
В этот же день исполнился 51 год Евгению Михайловичу СЛЕПЦОВУ, главе администрации Среднеколымского улуса.
Сегодня исполнилось 37 лет Александру МАКСИМОВУ – Сааска Уола, известному ведущему, аниматору.
17 февраля отмечает свой день рождения Олеся ВОЙТОВИЧ, известный журналист и блогер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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