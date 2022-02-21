Сегодня день рождения депутата, главного редактора, модельера и тренера

Сегодня, 21 февраля исполнилось 29 лет Мичилу Кимовичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), начальнику отдела по работе с молодежью Молодежной биржи труда «Импульс». В этот же день исполнилось 42 года Василию МАНДАРОВУ, главному редактору газеты «Зпбота – Арчы». Сегодня отмечает свой день рождения Марианна ВЕРХОВЦЕВА, известный модельер. 21 февраля исполнилось 55 лет Николаю Александровичу КОЛОДКО, российскому тренеру по толканию ядра, мастеру спорта России по пауэрлифтингу, мастеру спорта Якутии по мас-рестлингу, заслуженному тренеру России.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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