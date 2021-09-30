Сегодня день рождения депутата, доктора наук и мастерицы

Сегодня, 30 сентября исполнилось 43 года Александру Александровичу СМИРНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Анатольевна МАГОМЕДОВА, депутат Ил Тумэн пятого созыва. Сегодня отмечает свой день рождения Александр Васильевич ИГНАТЬЕВ, руководитель структурного подразделения Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), ветеран органов внутренних дел, полковник в отставке, Почетный гражданин Чочунского наслега. 30 сентября отмечает свой день рождения Анастасия Никитична МЫРЕЕВА, доктор филологических наук, заслуженный работник просвещения РС (Я). В этот же день отмечает свой день рождения Надежда Михайловна ПРИБЫЛЫХ, мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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