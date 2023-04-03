Сегодня день рождения депутата, аудитора, кинематографиста, мелодиста и аниматора

Сегодня, 3 апреля исполнилось 57 лет Сергею Александровичу НИКОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Багира». В этот же день отмечает свой день рождения Елена Валерьевна ПИЩУЛИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Людмила Дмитриевна СОЛОВЬЕВА, ветеран кино Якутии, Почетный кинематографист РФ. 3 апреля исполнилось 60 лет Дмитрию Семеновичу САННИКОВУ, мелодисту и аранжировщику. В этот же день отмечает свой день рождения Евгений ПРОКОПЬЕВ, известный ведущий. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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