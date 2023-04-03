03.04.2023
00:06
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Общество

Сегодня день рождения депутата, аудитора, кинематографиста, мелодиста и аниматора

Сегодня, 3 апреля исполнилось 57 лет Сергею Александровичу НИКОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Багира».

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Валерьевна ПИЩУЛИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Людмила Дмитриевна СОЛОВЬЕВА, ветеран кино Якутии, Почетный кинематографист РФ.

3 апреля исполнилось 60 лет Дмитрию Семеновичу САННИКОВУ, мелодисту и аранжировщику.

В этот же день отмечает свой день рождения Евгений ПРОКОПЬЕВ, известный ведущий.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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