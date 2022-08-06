06.08.2022
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Общество

Сегодня день рождения депутата, артистов, модельера и краеведа

Сегодня, 6 августа исполнилось 58 лет Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), отличнику здравоохранения РФ, отличнику фармации РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна КЫЧКИНА-БОРИСОВА, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артист-экстремал, обладательница нескольких мировых рекордов, вошедших в книгу рекордов Гиннеса.

6 августа отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный модельер.  

В этот же день исполнилось 66 лет Петру Дмитриевичу ГАБЫШЕВУ, краеведу Олекминского улуса, отличнику образования РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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