Сегодня день рождения депутата, артистов, модельера и краеведа

Сегодня, 6 августа исполнилось 58 лет Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), отличнику здравоохранения РФ, отличнику фармации РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна КЫЧКИНА-БОРИСОВА, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артист-экстремал, обладательница нескольких мировых рекордов, вошедших в книгу рекордов Гиннеса.

6 августа отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный модельер.

В этот же день исполнилось 66 лет Петру Дмитриевичу ГАБЫШЕВУ, краеведу Олекминского улуса, отличнику образования РС (Я).