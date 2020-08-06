Сегодня день рождения депутата, артистов и модельера

Сегодня, 6 августа исполнилось 56 лет Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), отличнику здравоохранения РФ, отличнику фармации РС (Я), советнику генерального директора РСК «Стерх». В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна КЫЧКИНА-БОРИСОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. Сегодня отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный модельер. 6 августа отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артистка-экстремалка, артистка государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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