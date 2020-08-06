06.08.2020
00:30
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Общество
Сегодня день рождения депутата, артистов и модельера
Сегодня, 6 августа исполнилось 56 лет Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), отличнику здравоохранения РФ, отличнику фармации РС (Я), советнику генерального директора РСК «Стерх».
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна КЫЧКИНА-БОРИСОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
Сегодня отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный модельер.
6 августа отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артистка-экстремалка, артистка государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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