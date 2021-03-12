12.03.2021
00:46
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Общество
Сегодня день рождения депутата, артистов и кинодеятеля
Сегодня, 12 марта исполнилось 68 лет Павлу Павловичу ПИНИГИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первый заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства».
В этот же день исполнилось 75 лет Геннадию Семеновичу БАИШЕВУ, известному хореографу, заслуженному артисту ЯАССР, заслуженному деятелю искусств РФ, обладателю приза Вацлава Нижинского.
Сегодня исполнилось 68 лет Владимиру Ильичу ЗАБОЛОЦКОМУ, народному артисту Республики Саха (Якутия), мелодисту.
12 марта отмечает свой день рождения Ирина ЭНГЕЛИС, кинодеятель, исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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