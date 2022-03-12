Сегодня день рождения депутата, артистов и кинодеятеля

Сегодня 12 марта исполнилось 69 лет Павлу Павловичу ПИНИГИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому заместителю директора ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного мастерства». В этот же день исполнилось 76 лет Геннадию Семеновичу БАИШЕВУ, заслуженному артисту ЯАССР, заслуженному деятелю искусств РФ. Сегодня исполнилось 69 лет Владимиру Ильичу ЗАБОЛОЦКОМУ, народному артисту Республики Саха (Якутия). 12 марта отмечает свой день рождения Ирина ЭНГЕЛИС, кинодеятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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