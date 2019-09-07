08.09.2019
00:31
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Общество
Сегодня день рождения депутата, артисток и журналистов
Сегодня, 8 сентября исполнилось 35 лет Александру Владимировичу СУСОЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заведующему сектором по работе с общественными объединениями управления студенческим развитием Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В этот же день отмечает свой день рождения Зоя Гаврильевна ПОПОВА, артистка Саха театра.
Сегодня отмечает свой день рождения Алена ЯКОВЛЕВА, звезда якутской эстрады.
8 сентября отмечает свой день рождения Татьяна БУРЦЕВА, телезвезда НВК САХА.
В этот же день исполнилось 52 года Петру ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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