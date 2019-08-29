Сегодня день рождения депутата, артиста и спортсмена

Сегодня, 30 августа исполнилось 58 лет Владимиру Михайловичу ПРОКОПЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. В этот же день исполнилось 70 лет Герасиму Семеновичу ВАСИЛЬЕВУ, народному и заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), артисту Саха академического театра им. П.А. Ойунского. Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Николаевна ФЕДОРОВА, советник председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 30 августа исполнилось 24 года Марату НИКОЛАЕВУ, известному спортсмену, вице-президенту спортивного клуба «Ураанхай», общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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