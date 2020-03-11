Сегодня день рождения депутата, артиста и кинодеятеля

Сегодня, 12 марта исполнилось 62 года Павлу Павловичу ПИНИГИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому заместителю директора ГБУ Республики Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства». В этот же день исполнилось 67 лет Владимиру Ильичу ЗАБОЛОЦКОМУ, известному артисту, басу. Сегодня отмечает свой день рождения Ирина ЭНГЕЛИС, кинодеятель, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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