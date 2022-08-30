Сегодня день рождения депутата, артиста и экономиста

Сегодня, 30 августа исполнился 61 год Владимиру Михайловичу ПРОКОПЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. В этот же день исполнилось 73 года Герасиму Семеновичу ВАСИЛЬЕВУ, народному артисту Республики Саха (Якутия), заслуженному артисту Российской Федерации. Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Николаевна ФЕДОРОВА, заслуженный экономист Республики Саха (Якутия), отличник воздушного транспорта. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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