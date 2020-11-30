30.11.2020
00:48
80
Якутск
Сегодня день рождения депутата
Сегодня, 30 ноября отмечает свой день рождения Лена Николаевна АФАНАСЬЕВА, депутат Якутской городской Думы, руководитель ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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