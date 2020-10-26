26.10.2020
01:44
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Политика

Сегодня день рождения депутата

Сегодня, 26 октября исполнилось 56 лет Матвею Николаевичу ЕВСЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «АРКТИК-КАПИТАЛ».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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