10.03.2020
01:52
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Общество

Сегодня день рождения депутата

Сегодня, 10 марта исполнилось 32 года Виктору Николаевичу ЛЕБЕДЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт», двукратному чемпиону мира по вольной борьбе.

9 марта отметили свои дни рождения Тимур Юрьевич ХАНДЫ, заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия), Афанасий Афанасьевич  РОМАНОВ, известный скульптор, председателю Союза скульпторов Республики Саха (Якутия) и Айталина НИКИФОРОВА, известный журналист, главный редактор сайта Тайга.пост.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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