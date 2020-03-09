Сегодня день рождения депутата

Сегодня, 10 марта исполнилось 32 года Виктору Николаевичу ЛЕБЕДЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт», двукратному чемпиону мира по вольной борьбе.

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