Сегодня день рождения депутата

Сегодня, 3 марта исполнилось 70 лет Семену Ивановичу НИКИТИНУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), лаборанту Чурапчинской средней общеобразовательной школы им. И.М. Павлова.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!