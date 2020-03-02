03.03.2020
00:19
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Политика

Сегодня день рождения депутата

Сегодня, 3 марта исполнилось 70 лет Семену Ивановичу НИКИТИНУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), лаборанту Чурапчинской средней общеобразовательной школы им. И.М. Павлова.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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