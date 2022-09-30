30.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителя
Сегодня, 30 сентября исполнилось 44 года Александру Александровичу СМИРНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Александру Васильевичу ИГНАТЬЕВУ, руководителю структурного подразделения Национальной библиотеки Республики саха (Якутия), ветерану органов внутренних дел, полковнику в отставке, Почетному гражданину Чочунского наслега Вилюйского улуса.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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