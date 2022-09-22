22.09.2022
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Политика
Сегодня день рождения депутата
Сегодня, 22 сентября исполнилось 56 лет Петру Револьдовичу АММОСОВУ, депутату Государственной Думы ФС РФ.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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