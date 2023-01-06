06.01.2023
00:15
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Мультикультурная Якутия

Сегодня день рождения чемпиона

Сегодня, 6 января исполнилось 56 лет Николаю Ивановичу ИВАНОВУ, многократному чемпиону республики по якутским настольным играм.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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