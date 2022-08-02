02.08.2022
00:58
79
Экономика
Сегодня день рождения бизнесмена
Сегодня, 2 августа исполнилось 55 лет Семену Семеновичу ИВАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) IV созыва, предпринимателю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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