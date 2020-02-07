08.02.2020
00:19
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Культура & Образование

Сегодня день рождения биолога

Сегодня, 8 февраля отмечает свой день рождения Варвара СЕМЕНОВА, известный ученый, научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, составитель Лунного календаря Якутии.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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