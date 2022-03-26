Сегодня день рождения балетмейстера

Сегодня, 26 марта отмечает свой день рождения Екатерина Лаврентьевна ТАЙШИНА, балетмейстер Государственного театра оперы и балета РС (Я) им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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