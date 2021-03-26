26.03.2021
00:21
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Общество

Сегодня день рождения балетмейстера и общественного деятеля

Сегодня, 26 марта отмечает свой день рождения Екатерина Лаврентьевна ТАЙШИНА, балетмейстер Государственного театра оперы и балеты им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка РФ и РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Марфа Семеновна ФИЛИППОВА, общественный деятель, организатор здравоохранения.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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