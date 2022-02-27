27.02.2022
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Общество
Сегодня день рождения аудитора и профессора
Сегодня, 27 февраля исполнилось 52 года Владиславу Владимировичу СТОЛБОВУ, аудитору Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Петровна ОКОНЕШНИКОВА, доктор психологических наук, профессор.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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