Сегодня день рождения артистов

Сегодня, 8 ноября отмечает свой день рождения Варя МАКСИМА, звезда якутской эстрады, отличник культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Никита Валерьевич ВЕРКИН – КОКРАШ, известный рэп-исполнитель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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