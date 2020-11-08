08.11.2020
00:30
96
Культура
Сегодня день рождения артистов
Сегодня, 8 ноября отмечает свой день рождения Варя МАКСИМА, звезда якутской эстрады, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Никита Валерьевич ВЕРКИН – КОКРАШ, известный рэп-исполнитель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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