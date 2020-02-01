02.02.2020
00:12
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Общество
Сегодня день рождения артистов и журналистов
Сегодня, 2 февраля отмечает свой день рождения Ирина ПЕТУНИНА, начальник отдела управления персоналом в корпорации «Трансстрой-Восток».
В этот же день отмечает свой день рождения Алена ПОДКОВЫРОВА, известный журналист.
2 февраля исполнилось 40 лет Игорю Владимировичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады.
Сегодня исполнилось 48 лет Аркадию Владимировичу НИКОЛЕАВУ – ЭРХААНУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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