02.02.2020
00:12
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Общество

Сегодня день рождения артистов и журналистов

Сегодня, 2 февраля отмечает свой день рождения Ирина ПЕТУНИНА, начальник отдела управления персоналом в корпорации «Трансстрой-Восток».

В этот же день отмечает свой день рождения Алена ПОДКОВЫРОВА, известный журналист.

2 февраля исполнилось 40 лет Игорю Владимировичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады.

Сегодня исполнилось 48 лет Аркадию Владимировичу НИКОЛЕАВУ – ЭРХААНУ, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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