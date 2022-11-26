26.11.2022
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Общество
Сегодня день рождения артистки и телезвезды
Сегодня, 26 ноября отмечет свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, народная и заслуженная артистка Республики Cаха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ньургуйаана ЕГОРОВА, корреспондент НВК САХА.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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