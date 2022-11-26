Сегодня день рождения артистки и телезвезды

Сегодня, 26 ноября отмечет свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, народная и заслуженная артистка Республики Cаха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ньургуйаана ЕГОРОВА, корреспондент НВК САХА. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх