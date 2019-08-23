24.08.2019
00:40
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Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
Сегодня, 24 августа отмечает свой день рождения Тамара ОБУТОВА, артистка театра и кино, актриса Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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