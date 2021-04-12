Сегодня день рождения артиста, журналиста и теоретика музыки

Сегодня, 12 апреля исполнилось 48 лет Юрию Валерьяновичу БАИШЕВУ, ведущему баритону Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, народному артисту Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 85 лет Иннокентию Захаровичу КРИВОШАПКИНУ, ветерану журналистики, лауреату премии НВК САХПА им. Героя Советского Союза Н.А. Кондакова и премии «Золотое перо». 12 апреля отмечает свой день рождения Зоя Иннокентьевна КИРИЛЛИНА, отличник культуры СССР, теоретик музыки.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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