12.04.2021
00:10
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Общество
Сегодня день рождения артиста, журналиста и теоретика музыки
Сегодня, 12 апреля исполнилось 48 лет Юрию Валерьяновичу БАИШЕВУ, ведущему баритону Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, народному артисту Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 85 лет Иннокентию Захаровичу КРИВОШАПКИНУ, ветерану журналистики, лауреату премии НВК САХПА им. Героя Советского Союза Н.А. Кондакова и премии «Золотое перо».
12 апреля отмечает свой день рождения Зоя Иннокентьевна КИРИЛЛИНА, отличник культуры СССР, теоретик музыки.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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