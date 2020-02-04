05.02.2020
00:16
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Общество

Сегодня день рождения артиста, журналиста и главы диаспоры

Сегодня, 5 февраля исполнилось 37 лет Алексею Алексеевичу ЕГОРОВУ – ЕРКЕНУ, директору кинотеатра «Лена», звезде якутской эстрады, мелодисту, артисту.

В этот же день исполнилось 48 лет Игорю ПЛАТОНОВУ, известному журналисту.

5 февраля исполнилось 56 лет Руслану Халидовичу МУТАЕВУ, главе чеченской диаспоры в Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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