Сегодня день рождения артиста, ураанхая, поэтессы и прозаика

Сегодня, 18 февраля исполнилось 54 года Григорию Борисовичу ПЕТРОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

В этот же день исполнилось 50 лет Тургуну ПОПОВУ, писателю, общественному деятелю, одному из лидеров движения «Ураанхай».

Сегодня отмечает свой день рождения Наталья ПОПОВА, организатор СМИ.

18 февраля отмечает свой день рождения Ульяна Дмитриевна БОСИКОВА – СЫГЫНА, поэтесса и прозаик.

В этот же день исполнился 71 год Аркадию Максимовичу ДОРОФЕЕВУ – Улдьаа Харалы, прозаику, отличнику народного образования РС (Я), почетному работнику образования РФ.