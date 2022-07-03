Сегодня день рождения артиста, поэта и бизнесвумэн

Сегодня, 3 июля исполнился 41 год Дмитрию Васильевичу ШАДРИНУ – ШАНДОРУ, артисту театра и кино. В этот же день исполнился 71 год Анатолию Гавриловичу СТАРОСТИНУ – Сиэн Кынат, поэту, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, бизнес-вумэн, руководитель якутского текстильного бренда Этно стиль.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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