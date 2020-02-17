18.02.2020
00:59
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Общество
Сегодня день рождения артиста, писателя, журналиста и предпринимателя
Сегодня, 18 февраля исполнилось 52 года Григорию Борисовичу ПЕТРОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
В этот же день исполнилось 48 лет Тургуну ПОПОВУ, известному писателю, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Наталья ПОПОВА, известный журналист.
18 февраля отмечает свой день рождения Любовь ПРОКОПЬЕВА, предприниматель, финансовый консультант.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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