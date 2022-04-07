07.04.2022
00:02
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Общество
Сегодня день рождения артиста, организаторов сельского хозяйства и культуры
Сегодня, 7 апреля исполнился 81 год Афанасию Семеновичу ФЕДОРОВУ, актеру театра и кино, заслуженному артисту ЯАССР, заслуженному работнику культуры РФ, алгысчыту.
В этот же день исполнилось 65 лет Степану Степановичу ОХЛОПКОВУ, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда Семеновна ТОЛБОНОВА, организатор культуры, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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