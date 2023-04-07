07.04.2023
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Общество
Сегодня день рождения артиста, организаторов сельского хозяйства и культуры
Сегодня, 7 апреля исполнилось 82 года Афанасию Семеновичу ФЕДОРОВУ, актеру театра и кино, заслуженному артисту ЯАССР, заслуженному работнику культуры РФ, алгысчыту.
В этот же день исполнилось 66 лет Степану Степановичу ОХЛОПКОВУ, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда Семеновна ТОЛБОНОВА, организатор культуры, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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