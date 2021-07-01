Сегодня день рождения артиста, искусствоведа, народного мастера, композитора, хормейстера и краеведа

Сегодня, 1 июля исполнилось 78 лет Михаилу Егоровичу СЕМЕНОВУ, артисту Саха театра, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ия МЕККЮСЯРОВА, искусствовед.

Сегодня отмечает свой день рождения Надежда АКИМОВА, известный журналист.

1 июля отмечает свой день рождения Вера Гивеновна ШАМАЕВА, председатель Ассоциации корейцев города Якутска.

В этот же день исполнилось 95 лет Василию Алексеевичу АВВАКУМОВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия) по дереву.

Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ФЕДОРОВА, краевед, журналист, автор ряда книг по истории Горного улуса.

1 июля отмечает свой день рождения Елизавета Степановна ПОПОВА, хормейстер, заслуженный работник культуры СССР, отличник культурного шефства над селом.

В этот же день отмечает свой день рождения Полина Николаевна ИВАНОВА, первая женщина – профессиональный композитор Якутии, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).