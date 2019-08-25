Сегодня день рождения артиста и журналиста

Сегодня, 26 августа исполнилось 45 лет Герману Власиевичу СТЕПАНОВУ, звезде якутской эстрады. В этот же день отмечает свой день рождения Валентина ПРИБЫТКИНА, ветеран якутской радиожурналистики.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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