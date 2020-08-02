02.08.2020
00:38
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Общество
Сегодня день рождения артиста и предпринимателя
Сегодня, 2 августа исполнилось 67 лет Владимиру Прокопьевичу ПАВЛОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 53 года Семену Семеновичу ИВАНОВУ, известному предпринимателю, соучредителю общественной организации «Федерация лыжных гонок Республики Саха (Якутия) и Ассоциации малой авиации Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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