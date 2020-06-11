Сегодня день рождения артиста и поэтессы

Сегодня, 11 июня исполнилось 44 года Александру Егоровичу ДОНСКОМУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, тенору. В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна ГОЛЬДЕРОВА – Саргы Куо, известная поэтесса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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