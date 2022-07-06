Сегодня день рождения артиста и художника

Сегодня, 6 июля исполнился 81 год Фрументию Петровичу САФРОНОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 81 год Николаю Афанасьевичу ПАВЛОВУ, художнику, заслуженному деятелю искусств РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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