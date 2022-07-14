14.07.2022
00:38
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Общество

Сегодня день рождения артиста и главврача

Сегодня, 14 июля исполнилось 77 лет Ивану Прокопьевичу СТЕПАНОВУ, народному артисту России и Якутии.

В этот же день исполнилось 65 лет Петру Сысоевичу ТУМУСОВУ, директору Якутского наркодиспансера, пропагандисту ЗОЖ.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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